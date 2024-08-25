مستشفى دله النخيل بالرياض ينجح في إنقاذ مريض أربعيني أصيب بسكتة دماغية حادة في وقت قياسي

وتعليقًا على هذه الحالة، قال الدكتور عبدالرحمن بن سعد الدكان، استشاري جراحة المخ والأعصاب والأشعة التداخلية العصبية، والقسطرة الدماغية في مستشفى دله النخيل: "بحمد الله نجح مستشفى دله النخيل في إجراء عملية سحب جلطة دماغية لمريض في وقت قياسي من وصوله للمستشفى؛ ليتلقى على الفور العلاج الطبي اللازم؛ وذلك بعمل القسطرة الدماغية العاجلة، وسحب الجلطة عن طريق وضع دعامة مؤقتة؛ ليسترد بعدها المريض القدرة على الحركة والمشي والإحساس بالجزء المصاب، وقد خرج من المستشفى بعد عدة أيام من التدخل الطبي".