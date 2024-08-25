مستشفى دله النخيل بالرياض ينجح في إنقاذ مريض أربعيني أصيب بسكتة دماغية حادة في وقت قياسي

امتدادًا لقصص النجاحات المستمرة، عزّز مستشفى دله النخيل بالرياض، إنجازاته الطبية من خلال تقديم الرعاية الطبية ذات الجودة والكفاءة العالية؛ حيث نجح المستشفى في إجراء حالة قسطرة دماغية لسحب جلطة دماغية لمريض أربعيني أصيب بسكتة دماغية حادة.
وتفصيلًا، عانى المريض الأربعيني من أعراض ضَعف مفاجئ في الجزء الأيسر من الجسم، مع عدم القدرة على المشي، وفقدان للإحساس، وتراخٍ في عضلات الوجه، بالإضافة لاضطراب حاد بالوعي.
ووفقًا لهذه المعطيات، باشر الفريق الطبي المختص في مستشفى دله النخيل، الحالة، والذي ضم: (طب الطوارئ، وطب المخ والأعصاب، والأشعة العصبية، والقسطرة الدماغية).. وعقب الانتهاء من التشخيص والفحص الطبي الدقيق للمريض، اتضح أن لديه انغلاقًا في أحد الشرايين الرئيسية المغذية للدماغ، والذي أدى إلى نقص التروية وإصابته بجلطة دماغية حادة.
وتعليقًا على هذه الحالة، قال الدكتور عبدالرحمن بن سعد الدكان، استشاري جراحة المخ والأعصاب والأشعة التداخلية العصبية، والقسطرة الدماغية في مستشفى دله النخيل: "بحمد الله نجح مستشفى دله النخيل في إجراء عملية سحب جلطة دماغية لمريض في وقت قياسي من وصوله للمستشفى؛ ليتلقى على الفور العلاج الطبي اللازم؛ وذلك بعمل القسطرة الدماغية العاجلة، وسحب الجلطة عن طريق وضع دعامة مؤقتة؛ ليسترد بعدها المريض القدرة على الحركة والمشي والإحساس بالجزء المصاب، وقد خرج من المستشفى بعد عدة أيام من التدخل الطبي".
وأكد د.الدكان أن مستشفى دله النخيل مجهّز بأحدث الإمكانيات الطبية المتقدمة لإجراء مثل هذه العمليات الدقيقة، علاوة على امتلاكه لكفاءات على أعلى مستوى؛ الأمر الذي يمكنه من معالجة حالات السكتات الدماغية الحادة والإجراءات الوقائية المتعلقة لمختلف أنواع السكتات الدماغية.
وشدد الاستشاري عبدالرحمن بن سعد الدكان، على أن مستشفيات دله، تضع المريض في مقدمة أولوياتها، وتحرص حرصًا شديدًا على توفير رعاية صحية متكاملة وشاملة له، إضافة إلى التزامها بمعايير الجودة، وتقديم العلاجات بطريقة آمنة ومستقرة؛ وذلك ضمانًا لسلامة المرضى والمراجعين.
يُذكر أن شركة دله الصحية تضم حاليًا عدة مستشفيات وعيادات، إضافة إلى تقديمها لخدمات الرعاية المنزلية، وتخدم أكثر من مليونين ونصف مليون مراجع سنويًّا، كما تضم نخبة من الأطباء من ذوي التخصصات الدقيقة يسعون لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية الآمنة ذات الجودة العالية.