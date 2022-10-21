لعبة "البلوت" من الاستراحات إلى المدارس والجامعات.. من هنا نقطة البداية

وتابع: في هذه البطولة التي تأتي بتنظيم من نادي قوقل للطلبة المطورين بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، بالتعاون مع نادي البلوت بالدمام، لاحظتُ إقبالاً جيدًا من طلاب الجامعة على اللعبة، التي ساهمت في إيجاد أجواء ممتعة للطلبة المشاركين، وهذا ما أكده أعضاء نادي قوقل للطلبة المطورين، الذين أشاروا إلى عزمهم على استمرار مثل هذه الفعاليات واللقاءات الودية التي بدورها تُمكِّن الطلبة من توسيع شبكتهم المهنية والشخصية، وتكوين مجتمعات تشاركية، تعزز روح التعاون والمنافسة بين أعضاء الفريق. كما تلعب دورًا مهمًّا في تنمية مهارات الطلاب، وتطوير قدراتهم ومواهبهم.