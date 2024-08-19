"الصحة" تدعو الأفراد والشركات للمشاركة في البيئة الحاضنة للرعاية الصحية

دعت وزارة الصحة الأفراد والشركات للمشاركة في البيئة الحاضنة التنظيمية للرعاية الصحية "SANDBOX"، التي تهدف إلى تمكين المبتكرين من تقديم حلول مبتكرة في مجالات الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يتوافق مع التحديات التي تواجه مستشفى صحة الافتراضي ومركز تمكين الابتكار لاحتضانها في بيئة تجريبية آمنة.
جاء ذلك في خطوة لدعم الاستثمار وتعزيز التحول الرقمي الصحي، وضمن جهود الصحة الهادفة لتسهيل الوصول للخدمات الصحية وتطويرها، والإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي للوصول لمجتمع حيوي ونظام صحي شامل وفعال ومتكامل، يقوم على صحة الفرد والمجتمع، وفق رؤية المملكة 2030.
وتسعى البيئة الحاضنة "SANDBOX" إلى تقليل مخاطر تطوير الحلول الصحية، وتحفيز الابتكار لتقديم حلول صحية جديدة، إلى جانب تسريع عملية تحسين الحلول عبر تقديم استشارات متخصصة، وذلك في عدة مجالات، هي الذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وإنترنت الأشياء، والتكنولوجيا الحيوية.
وأوضحت "الصحة" أن المشاركات ستمر بعدة مراحل، بدءاً من القبول المبدئي الذي سيتم خلال 10 أيام عمل، يليه القبول النهائي في نفس المدة، ثم عملية احتضان الحلول خلال 5 أيام من القبول النهائي، مستمرةً من 3 إلى 6 في بيئة توفر الدعم اللازم لتطوير هذه الحلول الرقمية الصحية المبتكرة.
وأكدت الوزارة أن آخر موعد لاستقبال المشاركات يوافق 31 أغسطس 2024 من خلال رابط التقديم https://s.moh.gov.sa/sandBoxCards، وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود وزارة الصحة لدعم الابتكارات الصحية الرقمية بما يحقق سهولة الحصول على الخدمات الصحية ويعزز من جودتها المقدمة للمواطنين والمقيمين.