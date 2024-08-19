"الصحة" تدعو الأفراد والشركات للمشاركة في البيئة الحاضنة للرعاية الصحية

وأوضحت "الصحة" أن المشاركات ستمر بعدة مراحل، بدءاً من القبول المبدئي الذي سيتم خلال 10 أيام عمل، يليه القبول النهائي في نفس المدة، ثم عملية احتضان الحلول خلال 5 أيام من القبول النهائي، مستمرةً من 3 إلى 6 في بيئة توفر الدعم اللازم لتطوير هذه الحلول الرقمية الصحية المبتكرة.