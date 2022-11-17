"صحة مكة" تدشن النسخة المحدثة للموقع الإلكتروني.. تتضمن 10 خدمات متنوعة

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، النسخة المطورة من الموقع الإلكتروني لصحة مكة المكرمة؛ والمشتملة على منظومة متكاملة من الخدمات الصحية والبرمجية بحضور نائبه والمساعد للدعم المساند المهندس خالد بن هلال الثبيتي.
وقال "مطير": النسخة المحدثة من الموقع الإلكتروني لصحة مكة المكرمة، جاءت تلبية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تهدف لتحقيق أعلى معايير و ميزات التنافسية الدولية من خلال تطوير المنظومة التقنية التي تجعل بلادنا الحبيبة في مصاف الدول المتقدمة.
وعملت "صحة مكة" على تطوير وتحديث موقعها الإلكتروني من الناحية الخدمية و البرمجية.
من جانبه، أوضح مدير إدارة تقنية المعلومات بصحة مكة المكرمة المهندس محمد النفيعي أن النسخة المحدثة للموقع تحتوي على منصات وخدمات إلكترونية تقدم خدماتها على مستوى الأفراد والإدارات.
وتشتمل على معرض الإعلانات، الخدمات الأكثر تفاعلاً، المركز الإعلامي، معرض الصور، تواصل معنا، بالإضافة إلى الخدمات الرئيسية بالموقع والتي تضم عدة منصات من بينها "تميز" التي تضم مجموعة للخدمات الإلكترونية لمنسوبي صحة مكة المكرمة، و"تنفيذ"، المختصة في تنفيذ وتطبيق نظام ايرادات الدولة.
وتتضمن كذلك منصة "الهدر الدوائي" التي تحد من الهدر الدوائي في مختلف أنحاء المملكة والاستفادة من إعادة توزيع موارد الأدوية، و"دواؤك في بيتك" لإيصال الدواء الدوري للمرضى إلى منازلهم بالتعاون مع البريد السعودي، إضافة إلى "أخلاقيات البحث العلمي" التي تعنى بخدمة الباحثين للحصول على موافقات أخلاقيات البحث العلمي.
جدير بالذكر أن رابط الموقع الإلكتروني هو: https://mrhb.gov.sa/new_cms