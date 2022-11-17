"صحة مكة" تدشن النسخة المحدثة للموقع الإلكتروني.. تتضمن 10 خدمات متنوعة

وتشتمل على معرض الإعلانات، الخدمات الأكثر تفاعلاً، المركز الإعلامي، معرض الصور، تواصل معنا، بالإضافة إلى الخدمات الرئيسية بالموقع والتي تضم عدة منصات من بينها "تميز" التي تضم مجموعة للخدمات الإلكترونية لمنسوبي صحة مكة المكرمة، و"تنفيذ"، المختصة في تنفيذ وتطبيق نظام ايرادات الدولة.