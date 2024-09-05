"السديس" يُصدر قرارًا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات ندوة الفتوى في الحرمين

وصدر عن ندوة الفتوى في الحرمين؛ والتي تم تنظيمها مؤخرًا في المسجد النبوي لأول مرة؛ بيان ختامي ووثيقة المسجد النبوي والتي تضمنت 20 بندًا تتعلق بالفتوى، ومن ضمن توصيات البيان الختامي للندوة، تشكيل لجنة مشتركة من رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، لمتابعة هذه التوصيات، والإشراف على تنفيذها.