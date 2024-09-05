"السديس" يُصدر قرارًا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات ندوة الفتوى في الحرمين

أصدر رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس قرارًا بتشكيل لجنة لوضع خطة زمنية لمتابعة تنفيذً توصيات ندوة "الفتوى في الحرمين الشريفين، وأثرها في التيسير على قاصديهما"، والتي أقيمت في المسجد النبوي لأول مرة،
جاء ذلك بالتنسيق مع كلً من الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، والأمانة العامة لهيئة كبار العلماء.
وأوضح الدكتور السديس أن الرئاسة حريصة على تنسيق جهودها مع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، والأمانة العامة لهيئة كبار العلماء لتنفيذ مخرجات الندوة كونهم شركاء أساسيين؛ وباعتبارها المرجعية المعتمدة في تحقيق المنهج الصحيح للفتوى خصوصاً في الحرمين الشريفين.
وأكد السديس أن مخرجات الندوة كان لها تأثيراً إيجابيًا كبيرًا على توحيد مرجعيات الفتوى في الحرمين الشريفين؛ وتحقيق الأثر في العالم الإسلامي.
وصدر عن ندوة الفتوى في الحرمين؛ والتي تم تنظيمها مؤخرًا في المسجد النبوي لأول مرة؛ بيان ختامي ووثيقة المسجد النبوي والتي تضمنت 20 بندًا تتعلق بالفتوى، ومن ضمن توصيات البيان الختامي للندوة، تشكيل لجنة مشتركة من رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، لمتابعة هذه التوصيات، والإشراف على تنفيذها.