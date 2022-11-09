فرع "الموارد البشرية" بنجران ينفذ حملات تفتيشية على محال الجوالات

قام مراقبو إدارة الرقابة وتطوير بيئة العمل بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منطقة نجران، ومحافظة حبونا، ومحافظة شرورة، وبمشاركة الجهات الأمنية بحملة تفتيشية على "قطاع الاتصالات" ومحلات الجوالات بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، وكان ذلك بتوجيه ومتابعة من مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران عمر محمد النعمي.