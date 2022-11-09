فرع "الموارد البشرية" بنجران ينفذ حملات تفتيشية على محال الجوالات

قام مراقبو إدارة الرقابة وتطوير بيئة العمل بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منطقة نجران، ومحافظة حبونا، ومحافظة شرورة، وبمشاركة الجهات الأمنية بحملة تفتيشية على "قطاع الاتصالات" ومحلات الجوالات بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، وكان ذلك بتوجيه ومتابعة من مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران عمر محمد النعمي.
وتم خلال الحملة زيارة أكثر من "25" منشأة؛ حيث تم ضبط "5" مخالفات، وتم إنذار محلين، كما تم تسليم إدارة الوافدين "2" من الجنسية اليمنية يعملون لحسابهم الخاص في قطاع الاتصالات لاستكمال إجراءات ترحيلهم.
وأكّد فرع الوزارة بمنطقة نجران أن الحملات على قطاع الاتصالات والأنشطة التجارية الأخرى مستمرة طوال أيام الأسبوع؛ للتأكد من توطين الأنشطة 100٪.