"نيوم" وفريق مرسيدس إي كيو فورمولا إي يحتفلان بالفوز في بطولة العالم لسباق الفورمولا إي

وبهذه المناسبة، قالت المدير التنفيذي لقطاع الرياضة في نيوم جان باترسون: "يسرني أن أقدم التهنئة لشركائنا فريق مرسيدس إي كيو فورمولا إي على المشاركة في موسم رائع آخر وتحقيق صدارات متتالية في البطولة، فإلى جانب النجاح المبهر الذي حققه الفريق على مضمار السباق، يسعدنا الترحيب بعودة اثنين من المبتعثين من برنامج الخريجين (GrOW) إلى نيوم بعد أن قضيا عامًا كاملًا من العمل مع فريق مرسيدس إي كيو فورمولا إي".