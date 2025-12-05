مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل دعم التعليم والصحة والغذاء في اليمن ولبنان وأفغانستان

وفي محافظة لحج اليمنية، وزّع المركز عددًا من المواد والمستلزمات التعليمية والتقنية لعدد من جمعيات ذوي الإعاقة ومراكز محو الأمية، تزامنًا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الموافق 3 ديسمبر من كل عام، وذلك ضمن مشروع الاستجابة لاحتياجات تنمية القدرات المحلية لتعليم طلاب محو الأمية وذوي الإعاقة في اليمن.