مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل دعم التعليم والصحة والغذاء في اليمن ولبنان وأفغانستان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشاريعه الإغاثية والإنسانية في عدد من الدول، شملت توزيع مواد تعليمية وتقنية، وتنظيم ورش تدريبية متخصصة، وتقديم مساعدات غذائية، إضافة إلى دعم خدمات الإسعاف في المجتمعات المستفيدة.
وفي محافظة لحج اليمنية، وزّع المركز عددًا من المواد والمستلزمات التعليمية والتقنية لعدد من جمعيات ذوي الإعاقة ومراكز محو الأمية، تزامنًا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الموافق 3 ديسمبر من كل عام، وذلك ضمن مشروع الاستجابة لاحتياجات تنمية القدرات المحلية لتعليم طلاب محو الأمية وذوي الإعاقة في اليمن.
واشتملت المساعدات على مقاعد مدرسية، وأجهزة حاسب آلي مع ملحقاتها، ووسائل تعليمية وترفيهية، إلى جانب توفير وسائل الأمن والسلامة في جمعيتي رعاية وتأهيل الصم والبكم والمكفوفين، ومدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة الحوطة، إضافة إلى عدد من جمعيات المعاقين في مديريتي حبيل جبر وحالمين بردفان.
ويهدف المشروع إلى تطوير القدرات المؤسسية للمراكز والمدارس الحكومية العاملة في مجالات رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة ومحو الأمية، عبر دعم وتجهيز 29 مركزًا لتأهيل ذوي الإعاقة و24 مدرسة لمحو الأمية في ست محافظات يمنية.
وفي محافظة تعز اليمنية، نظم المركز ورشة عمل لتدريب الفنيين في المختبرات المركزية حول جمع وفحص وتحليل عينات المياه والأغذية، خلال الفترة من 16 وحتى 18 نوفمبر 2025م، ضمن مشروع الاستجابة للكوليرا، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة والسكان.
وأكدت وكيل محافظة تعز للشؤون الصحية الدكتورة إيلان عبدالحق أن الورشة تمثل خطوة مهمة في تطوير مهارات الكوادر الفنية، مشيرة إلى أن تعزيز قدراتهم في فحص المياه والأغذية يعد عنصرًا أساسيًا في جهود الوقاية من الأوبئة وفي مقدمتها الكوليرا.
وفي أفغانستان، وزّع المركز (2.000) سلة غذائية في ولاية بغلان، استفادت منها (2.000) أسرة من الأفغان العائدين، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي والطوارئ في أفغانستان لعامي 2025 – 2026م.
وفي لبنان، نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال البلاد (23) مهمة إسعافية خلال الفترة من 21 وحتى 27 نوفمبر 2025م، بتمويل من المركز، شملت نقل المرضى من وإلى المستشفيات، واستفاد منها اللاجئون السوريون والفلسطينيون والمجتمع المستضيف، وذلك ضمن مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي.
وتأتي هذه الجهود ضمن الدور الإنساني والإغاثي الذي تقدمه المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، الهادف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الخدمات التعليمية والصحية والغذائية في الدول والمناطق المتضررة حول العالم.