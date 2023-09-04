19375 سجلاً نشطاً خلال يونيو.."الجملة والتجزئة" يتصدّر الأنشطة الأكثر نمواً بالمدينة

وجاء قطاع المقاولات ثانياً بعدد 9182 سجلاً تجارياً، ثم قطاع أنشطة المطاعم والإعاشة بـ 6599 سجلاً تجارياً، فيما بلغ عدد السجلات المدرجة ضمن قطاع الأنشطة الصناعية 4671 سجلاً تجارياً، والأنشطة الخدمية 4308 سجلات تجارية، في حين بلغ عدد سجلات أنشطة ورش صيانة المركبات 2360 سجلاً، والأنشطة السياحية 1526 سجلاً، والأنشطة العقارية بعدد 1407 سجلات تجارية، ثم الأنشطة المهنية بعدد 1226 سجلاً تجارياً، وأنشطة النقل والتخزين بعدد 969 سجلاً تجارياً بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.