فرص ومزايا.. "السالم": فخرٌ لـ"ملكية ينبع" ضَمُّ مُدُنِها لاثنتين من المناطق الاقتصادية الـ4

وقال رئيس الهيئة الملكية: إن المساحة الإجمالية للمنطقتين تبلغ نحو 46 كم2، ويجري العمل على تطوير هذه المناطق بأعلى المعايير المتبعة لتكون نموذجًا للتكامل الاقتصادي؛ حيث تبلغ مساحة المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير 20 كم2؛ فيما تُعد المنطقة المخصصة لجازان من أكبر المناطق الاقتصادية الخاصة على مستوى المنطقة؛ حيث تمتد على مساحة تفوق 26 كم2، وقد تم تصميمهما لتُرَاعيَا الواقع الحالي للاقتصاد المحلي والهيكل الضريبي والنشاط التجاري من ناحية الاستيراد والتصدير؛ حيث تم تصميم الحوافز المالية والتنظيمية والتشغيلية لتشكل ميزةً تنافسية لهذه المنطقة، مع مراعاة تحقيقهما للاستدامة المالية والبيئية على المدى الطويل.