"كفاءة الإنفاق" تحتفي بتخريج دفعة 2023 في برنامج صنّاع المستقبل للتدريب التعاوني

من جهتها، أكدت نائب الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري والأكاديمية في "إكسبرو" ريم بنت عبدالرحمن الرحيلي، أن الهدف الأساس من البرنامج هو احتضان الكفاءات الواعدة، وصقل مهاراتهم، وتهيئتهم لسوق العمل، ويأتي ذلك استكمالًا لجهود الجامعات في صناعة جيل يتسلّح بالطموح والمهارات العالية، ليكون قادرًا على تحقيق استدامة الأثر؛ مشيرةً إلى أن برنامج "صنّاع المستقبل" للتدريب التعاوني يُقدم فرصًا لنقل المعرفة من قيادات الهيئة والإدارات المعنية إلى المتدربين، مما يُسهم في بناء جيل واعٍ يتمتع بالمعرفة الفنية والمهارات القيادية.