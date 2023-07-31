"كفاءة الإنفاق" تحتفي بتخريج دفعة 2023 في برنامج صنّاع المستقبل للتدريب التعاوني

احتفت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو" ممثلةً بوحدة أعمال رأس المال البشري والأكاديمية بتخريج 20 متدربًا في برنامج "صنّاع المستقبل" للتدريب التعاوني دفعة 2023، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان، وعدد من قيادات إكسبرو، والجامعات، وأسر الطلاب المتخرجين.
ويهدف برنامج "صناع المستقبل" إلى تأهيل شباب الوطن خريجي الجامعات السعودية لدخول سوق العمل، بعد رحلتهم في "إكسبرو"، واكتسابهم المعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق التطور الفني والنجاح المهني.
وتخرّج في دفعة 2023، 20 متدربًا ومتدربةً في عدد من اختصاصات الهيئة؛ منها: الاستراتيجية والتميز المؤسسي، والتخطيط وإدارة المشاريع، والمشتريات الحكومية، ورأس المال البشري والأكاديمية، إضافة إلى الاختصاص القانوني، فضلًا عن التسويق والتواصل المؤسسي، وإدارة البيانات والأمن السيبراني.
من جهتها، أكدت نائب الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري والأكاديمية في "إكسبرو" ريم بنت عبدالرحمن الرحيلي، أن الهدف الأساس من البرنامج هو احتضان الكفاءات الواعدة، وصقل مهاراتهم، وتهيئتهم لسوق العمل، ويأتي ذلك استكمالًا لجهود الجامعات في صناعة جيل يتسلّح بالطموح والمهارات العالية، ليكون قادرًا على تحقيق استدامة الأثر؛ مشيرةً إلى أن برنامج "صنّاع المستقبل" للتدريب التعاوني يُقدم فرصًا لنقل المعرفة من قيادات الهيئة والإدارات المعنية إلى المتدربين، مما يُسهم في بناء جيل واعٍ يتمتع بالمعرفة الفنية والمهارات القيادية.
وعبَّرت "الرحيلي" عن امتنانها وسعادتها بحضور أولياء أمور الخريجين؛ لدعمهم وتشجيعهم لأبنائهم وبناتهم في هذه التجربة التعليمية والمهنية.
يُذكر أن برنامج "صناع المستقبل" يقدم فرصًا للتدريب مع مجموعة متنوعة من الإدارات لمختلف التخصصات، ويقوم بدعم وتطوير الكوادر الشابة، وتعزيز الهمة للعمل والتميز في سوق العمل؛ وذلك بهدف تحقيق المسؤولية الاجتماعية بفاعلية وتميز، بما يسهم في تحقيق النمو والاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.