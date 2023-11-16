"الجاسر" يترأس وفد المملكة في اجتماعات مجلس وزراء النقل الخليجي الـ 25

وناقش الوزراء خلال الاجتماع عدداً من المواضيع التي تعزز التعاون بين دول المجلس في مجال النقل والمواصلات، واتخذوا القرارات اللازمة بشأن مستجدات الهيئة الخليجية للسكك الحديدية ومشروع سكة حديد دول المجلس كالاتفاقية العامة لربط دول المجلس بالمشروع، والتاريخ المحدد لتنفيذ وتشغيل المشروع، وكذلك ما تم بشأن استراتيجية النقل البري، واللائحة التنفيذية للنظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول المجلس، والإطار التنظيمي الموحد لإجراء الاختبارات الاستدلالية لمياه الاتزان، وغيرها من المواضيع المهمة.