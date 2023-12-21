استمرارًا لجهود التطوير.. افتتاح مكتب إدارة المشاريع في "هيئة الطرق"

يُذكر أن الهيئة العامة للطرق تعمل على تنظيم قطاع الطرق والإشراف عليه، من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، كما تعمل على تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالميًّا في جودة الطرق، مع خفض الوفيات على الطرق لأقلّ من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030م.