تنبيهات جوية تطال 11 منطقة: أمطار غزيرة وضباب كثيف وتحذيرات من انعدام الرؤية

في منطقة الرياض، شهدت الأرصاد حالتين جويتين؛ الأولى عبارة عن أمطار متوسطة تشمل محافظات الرين، الغاط، المجمعة، ثادق، شقراء ومرات، يصاحبها رياح شديدة السرعة، شبه انعدام في الرؤية، تساقط البرد، جريان السيول وصواعق رعدية. أما الحالة الثانية فهي ضباب كثيف يؤثر على الدوادمي، القويعية، وعفيف، ما يؤدي إلى تدنٍ ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية.