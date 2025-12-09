تنبيهات جوية تطال 11 منطقة: أمطار غزيرة وضباب كثيف وتحذيرات من انعدام الرؤية

في تطور جديد، أصدر المركز الوطني للأرصاد سلسلة من التنبيهات الجوية التي شملت 11 منطقة مختلفة من مناطق المملكة، محذرًا من تقلبات جوية متباينة تتراوح بين أمطار خفيفة إلى غزيرة، وضباب كثيف، ورياح نشطة، وصواعق رعدية. وتشير التوقعات إلى استمرار هذه الحالات حتى صباح اليوم الأربعاء، ما يستدعي أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة.
في منطقة الرياض، شهدت الأرصاد حالتين جويتين؛ الأولى عبارة عن أمطار متوسطة تشمل محافظات الرين، الغاط، المجمعة، ثادق، شقراء ومرات، يصاحبها رياح شديدة السرعة، شبه انعدام في الرؤية، تساقط البرد، جريان السيول وصواعق رعدية. أما الحالة الثانية فهي ضباب كثيف يؤثر على الدوادمي، القويعية، وعفيف، ما يؤدي إلى تدنٍ ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية.
أما منطقة القصيم، فشملها تنبيهان باللون الأحمر نتيجة لتوقعات بهطول أمطار غزيرة تشمل البكيرية، الرس، النبهانية، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور، الأسياح، البدائع، الشماسية، المذنب، بريدة وعنيزة. وترافق هذه الحالة رياح شديدة، انعدام في مدى الرؤية، تساقط للبرد، جريان للسيول وصواعق رعدية.
في منطقة عسير، يغطي الضباب أجزاء واسعة من أبها، أحد رفيدة، خميس مشيط، بلقرن وتنومة، ويُتوقع أن يؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية حتى ساعات الصباح الأولى من الأربعاء.
وفي منطقة مكة المكرمة، يستمر هطول الأمطار الخفيفة على الخرمة، المويه، تربة ورنية، مع نشاط في الرياح وصواعق رعدية وتدنٍ في مدى الرؤية، فيما يشهد كل من الطائف والخرمة وزيّة ضبابًا كثيفًا يبدأ من فجر الأربعاء ويؤثر على الحركة المرورية والرؤية الأفقية.
تشمل التنبيهات أيضًا المدينة المنورة، وتحديدًا محافظة المهد، حيث يستمر هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، تدنٍ في الرؤية، وصواعق رعدية.
أما منطقة تبوك، فتشهد أمطارًا خفيفة على الوجه، ضباء، نيوم شرما، أملج وتبوك، بينما يتأثر مركز تيماء بضباب كثيف يحد من مدى الرؤية الأفقية.
في منطقة حائل، تشمل الحالة الجوية أمطارًا خفيفة تمتد إلى الحائط، السليمي، الشنان، موقق، الغزالة، بقعاء وسميراء، مع رياح نشطة، ضباب وصواعق رعدية محتملة.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية ثلاث حالات جوية متفرقة؛ الأولى استمرار لأمطار متوسطة على عرعر، تترافق مع رياح شديدة، شبه انعدام في الرؤية، وتساقط للبرد، جريان للسيول وصواعق رعدية، فيما تشمل الحالة الثانية رفحاء والعويقيلة، والثالثة أمطار خفيفة على محافظة طريف.
في المنطقة الشرقية، وضمن تنبيه أحمر، يسود ضباب كثيف على الأحساء، العديد وبقيق، يبدأ مساء الثلاثاء ويستمر حتى صباح الأربعاء، ويتسبب في انعدام تام في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من كيلومتر واحد.
أما منطقة جازان، فتتأثر بضباب كثيف يغطي الحُرّث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا وهروب، ما يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (1-3 كم) خلال ساعات المساء والليل.
وأخيرًا، تشهد منطقة الجوف أمطارًا خفيفة على القريات، طبرجل، دومة الجندل وسكاكا، مع رياح نشطة، صواعق رعدية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
توصي الجهات المختصة جميع المواطنين والمقيمين بتوخي الحذر، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومجاري السيول، وتجنب التنقل غير الضروري، خاصة في أوقات الذروة المتوقعة للحالات الجوية، حتى انتهاء التنبيهات صباح الأربعاء.