"زين السعودية" و"نوكيا" تتعاونان لتطبيق الوصول إلى حلول الراديو السحابية

وتعليقًا على هذا التعاون، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في "زين السعودية" المهندس عبدالرحمن بن حمد المفدى: "عملية التطوير والابتكار في زين السعودية هي عملية مستدامة، حيث نسعى دائمًا إلى اكتشاف التقنيات المتقدمة واستقطابها إلى المملكة لتطوير حلول وخدمات جيل المستقبل الرقمي، لتوظيفها في خدمة مسيرة التحول الرقمي الشامل وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، إضافة إلى تقديم أفضل تجربة رقمية لعملائنا، ومن هذا المنطلق، فإن تعاوننا مع شركة نوكيا هو ترجمة عملية لالتزامنا بقيادة الابتكار في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية الوطني، وتوظيف تقنيات Cloud RAN، لنعزز أداء الشبكة وموثوقيتها ودعم قابليتها للتوسع، بما يؤدي إلى إثراء التجارب الرقمية لمشتركينا".