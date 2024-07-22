"استثماراتك تصنع الفارق".. مبادرة توعوية لـ"منصة 72" لدفع عجلة النهضة الصناعية بالمملكة

وأضاف علاف: تشملُ المبادرة سلسلة تثقيفية وتفاعلية توعويّة، وتُؤكّد المنصة على أنّ المملكة العربية السعودية تمتلك جميع المقومات اللازمة لتُصبح قوة صناعية عالمية، بما في ذلك، شباب طموح، إذ تمتلك المملكة شبابًا طموحًا يتمتع بالمهارات والقدرات اللازمة للنجاح في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الصناعي، وجنبًا إلى الموارد الهائلة التي تتمتع بها مملكتنا بموارد طبيعية هائلة تُعدّ أساسًا مهمًّا للعديدِ من الصناعات، مثل النفط والغاز والمعادن.