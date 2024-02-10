سفارة المملكة لدى مصر تنظم مسيرة "كات ووك 2024"

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في 12 يونيو 2023م بالإجماع قرار "اليوم العالمي للنمر العربي" المقدم من المملكة الذي شاركت في رعايته أكثر من 30 دولة، حيث أُعلن أن يوم 10 فبراير يوماً عالمياً للنمر العربي يتم الاحتفاء به سنوياً حول العالم.