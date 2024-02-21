لتعزيز السلامة.. "المرور": 5 أمور يجب على قائدي المركبات التأكّد منها قبل السفر
نصح المرور السعودي بضرورة التأكّد من متطلبات السلامة قبل السفر بالمركبة، ووجود التجهيزات اللازمة كافة؛ لتعزيز السلامة في أثناء الرحلات الطويلة.
وأوضح المرور، أن أبرز متطلبات السلامة قبل السفر بالمركبة يتمثل في "التحقّق من أحوال الطقس قبل الانطلاق، والتأكّد من وجود الإطار الاحتياطي وأدواته، وحقيبة الإسعافات الأولية".
ودعا "المرور"، في إنفوجراف له، إلى الالتزام بفحص المركبة والتأكّد من مصابيحها وعجلاتها ومكابحها، واستخدام خرائط الطرق لاختيار الأنسب منها للسفر، مع أخذ قسطٍ كافٍ من النوم قبل الرحلة وفترات استراحة في أثنائها.
وكان "المرور" قد شدّد في تغريداتٍ سابقة على ضرورة الالتزام بالسرعات المقرّرة على الطرق، وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكّد من عدم وجود أخرى في الجهة المقابلة، وإضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلاً لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة -قدر الإمكان- في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.