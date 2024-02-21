لتعزيز السلامة.. "المرور": 5 أمور يجب على قائدي المركبات التأكّد منها قبل السفر

وكان "المرور" قد شدّد في تغريداتٍ سابقة على ضرورة الالتزام بالسرعات المقرّرة على الطرق، وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكّد من عدم وجود أخرى في الجهة المقابلة، وإضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلاً لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة -قدر الإمكان- في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.