"صحة حائل" تفوز بجائزة "بصمة" في مسار "إبداع" للعام الثاني

نالت "صحةُ حائل" جائزةَ أمير منطقة حائل "بصمة"، في نسختها السادسة، في مسار "إبداع" للعام الثاني على التوالي، عن "مؤتمر حائل الدولي الثاني لطبّ ونمط الحياة".
تسلّم الجائزةَ مديرُ عام الشؤون الصحية بحائل سلطان بن ناصر المسيعيد، من أمير المنطقة، بحضور أصحاب السموّ والمعالي وضيوف الجائزة.
وقال أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز: إن جائزة "بصمة" وُضِعت لتكون مثالًا يُقتَدى به، من خلال عطاءٍ رائع لأداء أمثل وتميّز يحاكي الإبداع؛ لتصبح مبادرة في ظلّ قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، تسعى للريادة على المستوى العالمي في شتى المجالات بكل جدارة وثبات؛ تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.
يذكر أن "صحة حائل" نظّمت "مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة"، خلال عامين متتاليين، بمشاركةٍ كبيرة من المتحدّثين من مختلف دول العالم، وبمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
كما صاحب المؤتمرَ عددٌ من الفعاليات في موقع بيئي متميّز؛ حيث سعت "صحة حائل" من خلاله إلى أن يكون حدثًا عالميًّا، وداعمًا أساسيًّا للتحوّل الصحي المبني على الرعاية الوقائية والمبادرة الاستباقية "العافية"، مُعززًا لكفاءة الأداء والإنفاق وتقليل العبء المرضي والاقتصادي.
وليكون أيضًا نشاطًا رئيسًا للتعليم والتطوير المهني المستمرّ للرعاية الصحية للأطباء، ومقدمي الخدمات الصحية الداعمة، والقادة وواضعي السياسات، والباحثين، ومنظمات المجتمع المدني، والجامعات المهتمة بالأمراض المزمنة من حيث التعليم والتدريب، وكذلك البحث والعلاج والوقاية والتفاعل الثقافي والبيئي، بالإضافة إلى مسابقة الطهي الصحي للوصفات الغذائية السعودية المطورة.