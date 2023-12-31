"صحة حائل" تفوز بجائزة "بصمة" في مسار "إبداع" للعام الثاني

وقال أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز: إن جائزة "بصمة" وُضِعت لتكون مثالًا يُقتَدى به، من خلال عطاءٍ رائع لأداء أمثل وتميّز يحاكي الإبداع؛ لتصبح مبادرة في ظلّ قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، تسعى للريادة على المستوى العالمي في شتى المجالات بكل جدارة وثبات؛ تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.