بدءًا من الخميس.. "آسيا الصغرى" بجدّة تستعدّ لاستقبال الطلبة وأسرهم في إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني

وتقدم "آسيا الصغرى" لزوارها فرصةَ استكشاف العديد من التجارب الفريدة؛ ومنها تجربة الفيلة الآسيوية التي تُتيح للزوار الاستمتاع بمشاهدة مجموعة من الفيلة عن قرب، والتفاعل معها، وإطعامها، والمشاركة في استحمامها والتصوير معها في تجربة حيّة، إلى جانب تجارب "باتل كارت، جمب آب، ذا ويل، دراجون سلايد، بنجي جمب، ميني أفييتور، الشلال، عروض الشاشة"، وعدد من ألعاب المهارات والمغامرات الترفيهية المتنوعة؛ مثل: مدينة الرعب في منطقة جامعة هونغ كونغ، وقرية تيفون، وكذلك تجربة الشاطئ الأبيض التي تُتيح للزوار اللعب داخل حوض من الكرات البلاستيكية البيضاء على أنغام موسيقى الشاطئ.