في حفل ضخم.. الليلة افتتاح المقر الرئيسي لمجموعة MBC في الرياض

تدشن الليلة مجموعة MBC المقر الرئيسي لها في الرياض في المدينة الإعلامية التي أعلن عن إنشائها قبل عامين، وذلك في حفل ضخم بالعاصمة، بحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، وعدد من الفنانين والإعلاميين والمشاهير.