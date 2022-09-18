في حفل ضخم.. الليلة افتتاح المقر الرئيسي لمجموعة MBC في الرياض
تدشن الليلة مجموعة MBC المقر الرئيسي لها في الرياض في المدينة الإعلامية التي أعلن عن إنشائها قبل عامين، وذلك في حفل ضخم بالعاصمة، بحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، وعدد من الفنانين والإعلاميين والمشاهير.
وبحسب برنامج "صباح الخير يا عرب"، تحتفل المجموعة الليلة بافتتاح مقرها الرئيس في حفل كبير وعرس إعلامي بهيج، تحت شعار ووسم سيدشن بعنوان "بناسها تحلى أكثر".
وتسعى المجموعة التي تحتفل بمرور 31 عامًا من انطلاقتها وتأسيسها في لندن، من خلال إنشاء هذا المبنى الرئيس في الرياض؛ لمواكبة التطورات التي تشهدها المملكة والقفزات الكبيرة في قطاع الإعلام والترفيه وصناعة المحتوى بكوادر سعودية.
وكان رئيس مجلس إدارة مشروع "المدينة الإعلامية"، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، والشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، رئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC" قد وقّعا في 4 فبراير 2020 اتفاقية لتأسيس مقر رئيسي جديد للمجموعة في العاصمة الرياض، ضمن مشروع "المدينة الإعلامية" الحاضنة لقطاعات الثقافة والتقنية والإعلام؛ وذلك بهدف مزاولة الأعمال منها في غضون الأعوام الخمسة القادمة.
وقال الشيخ وليد آل إبراهيم: "تسعى المجموعة، من خلال تأسيس مقر رئيسي جديد في الرياض، إلى مواكبة التطورات في المملكة، والاستفادة من البيئة الحاضنة المنفتحة والمتطورة والداعمة لقطاعَي الإعلام والترفيه، ومعهما صناعة المحتوى".
وختم: "نعمل على تعزيز ريادتنا واستمرارها في هذا القطاع الحيوي، على امتداد المنطقة بأسرها، خصوصاً في ظل التطورات الهائلة التي نتجت وتنتُج باستمرار عن الإصلاحات والخطوات التطويرية في المملكة منذ الإعلان عن رؤية 2030".