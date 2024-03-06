أمير الشرقية يرعى حفل جامعة الملك فهد بتخريج الدفعة الرابعة والخمسين

ومن جانب آخر، عبّر رئيس الجامعة، الدكتور محمد السقاف، عن شكره للدعم الكبير الذي يحظى به القطاع التعليمي من قِبل الحكومة، مشددًا على التزام الجامعة بتدريب وتخريج الكفاءات الشابة على أعلى المستويات، وتخريج الطاقات الماهرة لإنشاء قطاعات جديدة تُسهم في توسيع قاعدة الاقتصاد بالمملكة.