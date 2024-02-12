"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة وضباب كثيف مع انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وعسير وجازان والشرقية والباحة).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية ورياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية ورياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والجموم وخليص والكامل والعاصمة المقدسة والعرضيات. وتشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على أضم وميسان والطائف. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة لأمطار خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة العلا وخيبر والحناكية والمهد والعيص والمدينة المنورة وبدر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة عسير أيضًا أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية ورياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على النماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية ورياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة. وتشهد أمطارًا متوسطة على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة جازان أيضًا أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية ورياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا كثيفًا مع انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق وحرض وخريص والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.