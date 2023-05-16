استفسارات وإجابات.. "الشورى" يناقش تقرير "البيئة والمياه والزراعة" السنوي

عقدت لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى، اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد بن محمود زبير، وحضور عدد من مسؤولي وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لمناقشة التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1443/ 1444هـ، والمُحَال من المجلس إلى اللجنة؛ تمهيدًا لتقديم تقريرها المتضمن رأيها وتوصياتها إلى المجلس خلال الفترة المقبلة.