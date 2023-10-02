1200 طالب وطالبة بتعليم نجران يؤدون اختبار تحديد المستوى

وأوضح "تعليم نجران" أن مقرات الاختبارات شهدت حضورًا منظمًا؛ حيث تم تفعيل نظام الاختبار لجميع الطلاب والطالبات حسب الآليات المتبعة لتحديد المستوى، مبينًا أن الحالات المسموح لها بأداء اختبار تحديد المستوى، تشمل الطلاب والطالبات المواطنين والمقيمين الذين لم يسبق لهم التعليم نهائيًّا ويمتلكون المهارات والمعارف الأساسية، أو المنقطعين عن الدراسة لمدة 3 سنوات فأكثر، أو من انتظم في الدراسة بعد انقطاع مدته ثلاث سنوات فأكثر وتجاوز عمره السن النظامي، وبعض الحالات التي يتم دراستها في لجنة متخصصة.