قبل مرحلة فقْد الذكورة.. تدخّل عاجل من "سلمان الطبية" يُنقذ طفلًا من "الْتواء الخصية"
نجح فريق طبي في مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، في إجراء عملية جراحية نوعية لطفل يبلغ من العمر 13 عامًا كان يشتكي من ألم وتورم في الخصية وقيء لمدة 5 ساعات قبل وصوله لطوارئ مستشفى الولادة والأطفال بالمدينة الطبية.
وأوضح تجمع المدينة الصحي، أن الفحوصات الأولية للطفل كشفت عن وجود الْتواء في الخصية.. وبعد استكمال الإجراءات الطبية من تحاليل وأشعة تلفزيونية، قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية عاجلة للطفل قبل وصوله لمرحلة متقدمة قد تُفقده الذكورة نتيجة الالتواء، وتُعَد من العمليات المعقدة التي تستلزم مهارة عالية للفريق الطبي الذي نجح في فك الْتواء الخصية وإعادة الدم إليها.
وأضاف التجمع أنه خلال العملية الجراحية تمت معالجة الالتفاف في الخصية وتصحيحها؛ وذلك بعد وصول الطفل للطوارئ بأقل من 50 دقيقة؛ مشيرًا إلى أن العملية تكللت بالنجاح، وعادت الخصية لعملها الطبيعي؛ لينتقل بعدها الطفل لقسم التنويم حتى تم الاطمئنان على حالته الصحية، وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة.