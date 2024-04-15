قبل مرحلة فقْد الذكورة.. تدخّل عاجل من "سلمان الطبية" يُنقذ طفلًا من "الْتواء الخصية"

وأوضح تجمع المدينة الصحي، أن الفحوصات الأولية للطفل كشفت عن وجود الْتواء في الخصية.. وبعد استكمال الإجراءات الطبية من تحاليل وأشعة تلفزيونية، قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية عاجلة للطفل قبل وصوله لمرحلة متقدمة قد تُفقده الذكورة نتيجة الالتواء، وتُعَد من العمليات المعقدة التي تستلزم مهارة عالية للفريق الطبي الذي نجح في فك الْتواء الخصية وإعادة الدم إليها.