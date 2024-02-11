500 ريال عقوبة عن كل كاميرا مراقبة مخالفة للمواصفات.. "الداخلية" توضح

أقرت وزارة الداخلية، غرامة قدرها 500 ريال عقوبة عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، مخالف للمواصفات الفنية المبينة في وثيقة الشروط المنشورة في موقع وزارة الداخلية (http://moi.gov.sa).