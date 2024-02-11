500 ريال عقوبة عن كل كاميرا مراقبة مخالفة للمواصفات.. "الداخلية" توضح

أقرت وزارة الداخلية، غرامة قدرها 500 ريال عقوبة عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، مخالف للمواصفات الفنية المبينة في وثيقة الشروط المنشورة في موقع وزارة الداخلية (http://moi.gov.sa).
وأكدت الوزارة أن نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية يتضمن عقوبة كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية أو خاصة خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية يخالف أي حكم من أحكام النظام.
وأشارت "الداخلية" في إنفوجراف لها، إلى أن النظام حدد فرض غرامة 500 ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة مخالفة للمواصفات الفنية المبينة.
وقالت الوزارة إنه يجوز لمن صدر بحقه قرار بالعقوبة، التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.