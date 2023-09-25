"نزاهة": إيقاف ضباط وموظف بالمحكمة الجزائية ورجال أعمال وأطباء في قضايا فساد

4- القبض بالجرم المشهود على مالك مكتب محاماة لحظة استلامه مبلغ (180.000) مئة وثمانين ألف ريال من مالك لأحد الكيانات التجارية "لديه قضية تجارية منظورة بمبلغ (11.000.000) أحد عشر مليون ريال" مقابل إصدار تقرير لصالحه من شركة محاماة واستشارات قانونية، تم تعيينها كخبير من القاضي ناظر القضية. كما تم القبض على مواطن لحظة استلامه مبلغ (170.000) مئة وسبعين ألف ريال من المحامي المذكور، تُمثل نصيب مالك شركة المحاماة "تم إيقافه" مقابل إصدار التقرير.