"الزعاق" عن السنة الهجرية 1445: بسيطة وعدد أيامها 354 يوماً

أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، أن السنة الهجرية هي سنة قمرية تعتمد على دورة القمر حول الأرض، وهي أقل من الميلادية 11 يوماً تقريباً، وعدد أيامها 354 يوماً في السنة البسيطة و355 في الكبيسة.