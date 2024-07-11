"المعجب": التعاون بين النيابات والجهات الحكومية يحسّن كفاءة الإجراءات القضائية

كما أكد "المعجب" على ضرورة تسهيل الإجراءات للمراجعين، وسرعة إنجاز القضايا، مع إيلاء عناية خاصة لقضايا السجناء والموقوفين. وحث على تكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف، وضمان مقابلة النزلاء بانتظام لتلقي شكاواهم ومعالجتها على الفور.