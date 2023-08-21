"التواصل الحكومي": "الفحص المهني" يحد من تدفق العمالة غير المؤهلة ويرفع جودة الخدمات

أكد مركز التواصل الحكومي أن برنامج الفحص المهني يحد من تدفق العمالة غير المؤهلة، ويرفع من جودة الخدمات المقدمة في سوق العمل.
وقال المركز إن البرنامج يتحقق من امتلاك العامل مهارات المهنة الأساسية التي استقدم للعمل بها عبر اختبار عملي ونظري في مجال المهنة.
وأضاف: هناك تسع مهن لها أولوية للفحص وهي "السباكة، السمكرة، التكييف، اللحام، نجارة المباني، ميكانيكا السيارات، كهرباء السيارات، الدهان والكهرباء".
وأردف المركز: الدول المستهدفة هي "باكستان والهند وبنجلاديش وسريلانكا ومصر وإندونيسيا والفلبين وتايلند".
وأشار إلى أن هناك أكثر من 120 ألف عامل خضعوا للفحص المهني منذ إطلاق البرنامج في عام 2021.