"المهيدب" يطلق أول صندوق استثماري خاص في عالم الخيل

عامًا بعد عام، يشهد قطاع الفروسية في المملكة العربية السعودية المزيد من النضج، الذي يصل به إلى أبعد نقطة من الازدهار والتألق الاقتصادي والاستثماري، حيث خطا القطاع خطوة كبرى نحو هذا النضج، بالتزامن مع سباق كأس السعودية في نسخته الخامسة، وهو السباق الذي يعد الأغلى من نوعه في العالم، وعلى هامش السباق نفسه، يستكمل رجل الأعمال الدكتور مهيدب المهيدب مشهد النضج، بالإعلان عن نيته إطلاق صندوق استثماري خاص، سوف يكون تحت مظلة هيئة سوق المال، للاستثمار في عدة مجالات متنوعة تستهدف عالم الخيل.
وقال الدكتور مهيدب المهيدب، أن الصندوق يهدف إلى دعم المحتوى المحلي، وتمكين الاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية في القطاع.
وأضاف الدكتور المهيدب: عندما تكتمل كل الاجراءات النظامية للصندوق الجديد، سوف نفصح أكثر عن مجالات الاستثمار فيه، إلى جانب الكشف عن المعلومات الأخرى، وفكرة الصندوق والمؤسسين.
وأعرب المهيدب عن شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله-، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- على دعمهم المستمر والمتواصل، وتمكين أبناء الوطن في مختلف المجالات.
وثمّن الدكتور مهيدب المهيدب جهود صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية، ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، من أجل تطوير القطاع والارتقاء به من جميع النواحي الفنية والاستثمارية، مؤكدًا أن جهود الأمير بندر بن خالد الفيصل، كانت عاملاً مهمًا في إحداث حراك إيجابي في القطاع، وهو ما أوجد بيئة مناسبة، تشجع رجال الأعمال على الدخول في المجال، مما ساهم في دخوله لمجال الفروسية، عبر بوابة "كأس السعودية".
وجاءت فكرة تكوين الصندوق بعد تحالف يدمج بين الخبرة في مجال الفروسية، المتمثلة بالأستاذ خالد بن مشرف، وبين رجل الأعمال الدكتور مهيدب المهيدب، الخبير في مجال التجارة وريادة الأعمال.
ويعتبر خالد بن مشرف، أحد أصحاب النظرة الفنية الثاقبة، لما يمتلكه من خبرة عريقة في هذا المجال، والتي نتج عنها اكتشافه للعديد من الجياد المميزة، التي حققت منجزات كبرى، وأبرز هذه الجياد، "إمبلم رود"، الذي حصد ذهب كأس السعودية في نسخة 2022، واليوم ابن مشرف هو عرّاب صفقة انتقال ملكية الجواد "ديفنديد" المرشح الأول لتحقيق الكأس الأغلى، إلى مالكه الجديد رجل الأعمال الدكتور مهيدب المهيدب.