"المهيدب" يطلق أول صندوق استثماري خاص في عالم الخيل

عامًا بعد عام، يشهد قطاع الفروسية في المملكة العربية السعودية المزيد من النضج، الذي يصل به إلى أبعد نقطة من الازدهار والتألق الاقتصادي والاستثماري، حيث خطا القطاع خطوة كبرى نحو هذا النضج، بالتزامن مع سباق كأس السعودية في نسخته الخامسة، وهو السباق الذي يعد الأغلى من نوعه في العالم، وعلى هامش السباق نفسه، يستكمل رجل الأعمال الدكتور مهيدب المهيدب مشهد النضج، بالإعلان عن نيته إطلاق صندوق استثماري خاص، سوف يكون تحت مظلة هيئة سوق المال، للاستثمار في عدة مجالات متنوعة تستهدف عالم الخيل.