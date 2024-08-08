أوبو تطرح Reno12 F 5G: اختيارك الأول لهاتف الذكاء الاصطناعي وقدراته في تصوير البورتريه مع تصميم أنيق، ومتانة مذهلة، وإمكانية اتصال منقطعة النظير

طرحت شركة OPPO، الرائدة عالمياً في مجال الأجهزة الذكية، اليوم هاتف Reno12 F 5G في السعودية، لتضيف إلى سلسلة Reno الشهيرة، هاتف ذكاء اصطناعي أنيق للغاية وفي المتناول، يأسر الأنظار بتصميم Cosmos Ring الجديد كلياً، وضوء Halo Light ذي التأثيرات المتنوعة، وشاشة ذكية متكيفة الألوان وبمعدل تحديث 120 هرتز، مع حماية كاملة بدرع شامل من الداخل والخارج.
وباعتباره خبيراً في التصوير الفوتوغرافي بالذكاء الاصطناعي، لا يكتفي هاتف Reno12 F 5G بأخذ زمام المبادرة في تعزيز الإبداع في التصوير الفوتوغرافي باستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل الممحاة (AI Eraser 2.0) وأداة قص أجزاء من الصور (Smart Image Matting 2.0)، بل إنه يعزز الإنتاجية أيضاً باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، والتي تشمل ملخص التسجيلات (AI Recording Summary) والكاتب (AI Writer) وغيرها.
ويعتبر هاتف Reno12 F 5G الخيار الأفضل لدخول المستخدمين إلى عالم الذكاء الاصطناعي بفضل الأداء العالي الذي توفره منصة MediaTek Dimensity 6300، ذات الكفاءة الاستثنائية في استهلاك الطاقة، وتقنية AI LinkBoost لتعزيز الاتصال.
يمثل هاتف Reno12 F 5G ثورة في تصميم سلسلة Reno من خلال تقديم تصميم Cosmos Ring الجديد. ومن خلال استلهام تصاميم ساعات اليد الكلاسيكية، تتميز وحدة الكاميرا الدائرية المصممة بعناية على الغطاء الخلفي بملمس أنيق وفخم، ويحيط ضوء Halo Light بالكاميرا لإضافة تأثير إضاءة ديناميكي فريد يتغير مع نغمات الموسيقى ليزيد من متعة تجربة الاستماع للمستخدمين. ولا يقتصر دور Halo Light على توفير مجموعة متنوعة من تأثيرات الإضاءة القابلة للتخصيص لسيناريوهات مختلفة، بل يعمل أيضاً كنظام إشعار دقيق للشحن والمكالمات والرسائل، حيث ينبه المستخدمين بأرق الاشارات التي لا تشتت التركيز أثناء التواجد في مواقف مثل قاعات الاجتماعات أو فصول الدراسة.
تكتمل روعة تصميم Cosmos Ring في هاتف Reno12 F 5G بخيارين من الألوان الجذابة يجمعان بين درجات الألوان المعاصرة والكلاسيكية، وهما البرتقالي العنبري، بملمس يتراقص مثل وميض اللهب؛ والأخضر الزيتوني، بتأثيرات متدفقة للضوء والظل. ويبلغ قياس الهاتف 7.69 مم فقط باللون الأخضر الزيتوني و7.76 مم باللون البرتقالي العنبري، ويزن 187 جراماً فقط، مما يجمع بين التصميم الأنيق والراحة في جميع المناسبات.
يتميز هاتف Reno12 F 5G بشاشة ذكية ذات ألون تتكيف مع اختلاف الأوضاع والظروف، وبمعدل تحديث 120 هرتز مع درجة سطوع مذهل يصل إلى 2100 شمعة بما يوفر تجارب بصرية حية ومريحة، مع ضمان الاستجابة لكل لمسة للشاشة. وتعمل ميزة Splash Touch في الشاشة على تجنب الصعوبات الناجمة عن حدوث بلل للشاشة أو الأيدي من خلال تحسين دقة النقرات والتمرير حتى في ظروف المطر أو البلل الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يوفر الهاتف حماية ذكية عالية المستوى للعين، حيث يستفيد من حلول خاصة بالمكونات والبرامج لتقليل انبعاثات الضوء الأزرق والحفاظ على درجة حرارة مثالية للشاشة طوال اليوم.
وإلى جانب مظهره الأنيق والعصري، يتمتع هاتف Reno12 F 5G بمتانة مذهلة مدعمة بدرع شامل ضد المخاطر اليومية مثل السقوط والخدوش والضغط ورذاذ الماء.
ويتضمن الدرع القوي شاشة زجاجية متقدمة وإطار سبائك عالي القوة تم تطويره داخلياً من OPPO، بينما يتم حماية المكونات الداخلية بواسطة بطانة Sponge Bionic Cushioning. وبفضل هذه الحماية من الداخل والخارج، تم تصنيف Reno12 F 5G بمعيار IP64 لمقاومة الماء والغبار، وحصل على شهادة 5 نجوم في اختبار حماية الأداء متعدد المشاهد SGS.
يجسد هاتف Reno12 F 5G التزام OPPO بجعل تقنية الذكاء الاصطناعي في المتناول من خلال إمداد المزيد من المستخدمين بميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدمة التي تطلق العنان للإبداع في التصوير الفوتوغرافي وتعزز الإنتاجية.
وعندما يتعلق الأمر بالتصوير الفوتوغرافي بالذكاء الاصطناعي، توفر أداة AI Eraser 2.0 طريقة سلسة لإزالة المارة والأشياء غير المرغوب فيها من الصور بنقرة واحدة فقط، والتعامل مع الفراغات الناتجة من خلال ملئها بشكل طبيعي بسرعة أكبر. وفي الوقت نفسه، تم تحديث وتحسين أداة AI Smart Image Matting 2.0 لتعمل بدقة أكبر، مما يسمح بقص صور متعددة الموضوعات يمكن حفظها كملصقات مستقلة للاستخدام في المستقبل.
كما يتضمن الهاتف أداة استديو الذكاء الاصطناعي (AI Studio)، التي توفر تجربة تصوير شخصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها تحويل صور البورتريه العادية إلى صور رمزية رقمية فريدة.
وإلى جانب ميزات التصوير بالذكاء الاصطناعي، يضيف Reno12 F 5G مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي الإنتاجية المفيدة مثل ملخص التسجيلات (AI Recording Summary)، والذي يمكنه معالجة التسجيلات الصوتية واستخراج المعلومات الرئيسية في ملخصات سهلة القراءة. ويوجد المزيد من الميزات في صندوق أدوات الذكاء الاصطناعي (AI Toolbox)، بما في ذلك أداة الكاتب (AI Writer) لصياغة رسائل البريد الإلكتروني السريعة والمنشورات والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، والملخص (AI Summary) لاستخراج التفاصيل الأساسية من مقاطع نصية طويلة، والمتحدث (AI Speak) لقراءة المقالات بصوت عالٍ. وبفضل سهولة استخدام صندوق أدوات الذكاء الاصطناعي (AI Toolbox)، يمكن للمستخدمين استدعاء هذه الميزات بسهولة من الشريط الجانبي لتعزيز إنتاجيتهم عبر مجموعة من السيناريوهات.
بالإضافة إلى مجموعة ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي، يرتقي هاتف Reno12 F 5G بتجربة التصوير الفوتوغرافي بنظام كاميرا فائق الوضوح مصمم لالتقاط صور واضحة وطبيعية. ويتضمن النظام كاميرا رئيسية عالية الجودة بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل لالتقاط صور بورتريه مقربة مثالية، وكاميرا بزاوية واسعة للغاية تبلغ 112 درجة وبدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل بأبعاد بؤرية متعددة.
وعلاوة على هذه المجموعة القوية من الكاميرات، يستفيد وضع Pro Portrait Mode من الكاميرات الرئيسية والماكرو لتقديم تأثيرات احترافية لتمويه الخلفيات وجعلها خارج البؤرة للحصول على صور بورتريه مذهلة، بينما توفر أداة الرتوش (AI Portrait Retouching) امكانية اضافة لمسات تعديل أكثر حيوية وطبيعية. وتضمن توليفة المكونات والبرامج أن تنبض كل صورة بورتريه على Reno12 F 5G بالجمال الطبيعي الكامل بتفاصيل استثنائية.
يضمن هاتف Reno12 F 5G ارتقاء كبيراً بالتجربة الأساسية من خلال أفضل أداء للشبكة على الإطلاق في تاريخ سلسلة هواتف Reno. ويشمل ذلك تقنية تعزيز الاتصال (AI LinkBoost) من OPPO إلى جانب تصميم الهوائي المحيطي بزاوية 360 درجة والذي يستفيد من نموذج الذكاء الاصطناعي على مستوى النظام لتعزيز استقبال الإشارة وتحسين اختيار الشبكة.
ومن خلال التكيف بذكاء مع ظروف ضعف إشارة الشبكة، تضمن تقنية AI LinkBoost للمستخدمين الاستمتاع بأفضل اتصال ممكن. وعلى سبيل المثال، فإنها تعمل على تعزيز سرعات مشاركة الفيديو وتقليل فترة التخزين المؤقت لمكالمات الفيديو عبر الشبكات المزدحمة أو ذات الإشارات الضعيفة. وعند الخروج من المصعد،
وتساعد تقنية AI LinkBoost هاتف Reno12 F 5G على استعادة الاتصال بالشبكة أسرع من الجيل السابق بنسبة 36%، وتعزيز دقة تحديد الموقع عند التنقل باستخدام خرائط جوجل. وفي الحالات القصوى التي لا توجد فيها تغطية للشبكة على الإطلاق، وتدعم تقنية BeaconLink من OPPO اجراء مكالمات صوتية من جهاز إلى جهاز عبر البلوتوث بناءً على بروتوكول تم تطويره ذاتياً، مما يجعل الاتصال الشبكي المخصص ممكناً حتى في بيئة غير متصلة على الإطلاق.
يعمل هاتف Reno12 F 5G بمنصة MediaTek Dimensity 6300 التي تتميز بتحسن إجمالي بنسبة 10% في كفاءة الطاقة مقارنة بالجيل السابق. وهو متوفر بإعدادات ذاكرة كبيرة بسعة 8/12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256/512 جيجابايت من ذاكرة القراءة فقط، مع ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية الإضافية المتاحة من خلال تقنية توسيع ذاكرة الوصول العشوائي من OPPO لضمان القيام بمهام متعددة بسلاسة. وتضمن أيضاً إضافة معالج Trinity Engine الحصري من OPPO سلاسة أداء النظام على المدى الطويل من خلال التخصيص الدقيق للموارد الحوسبية. ويشمل ذلك تقنية ROM-Vita، التي يمكنها ضغط وتنظيف مساحة التخزين بذكاء لإتاحة مساحة أكبر لملفات المستخدم. وبفضل هذه التحسينات، اجتاز Reno12 F 5G اختبار حماية السلاسة على مدى 50 شهراً من OPPO، مما يضمن سلاسة النظام لأكثر من أربع سنوات من الاستخدام.
بفضل بطاريته الكبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، يمكن لهاتف Reno12 F 5G مواصلة الأداء على مدى ما يصل إلى 1.94 يوم من الاستخدام العادي، أو 13.95 ساعة من البث المباشر على تطبيق TikTok. وبفضل تقنية OPPO المتقدمة، تتمكن البطارية أيضاً من الحفاظ على الأداء الأمثل لأكثر من أربع سنوات من الاستخدام العادي.
يتكامل مع هذه البطارية طويلة الأمد الشاحن السريع SUPERVOOCTM بقوة 45 وات، والذي يتيح شحناً كاملاً بنسبة 100% في 71 دقيقة. وحتى الشحن السريع لمدة 10 دقائق من مستوى 1% يمكن أن يوفر أكثر من 7 ساعات من تشغيل الموسيقى أو أكثر من 6 ساعات من وقت الاتصال، مما يضمن للمستخدمين ألا تفصلهم سوى دقائق معدودات عن البقاء على اتصال والاستمتاع بالترفيه.
سيتوفر هاتف Reno12 F 5G في (السعودية) باللونين البرتقالي العنبري والأخضر الزيتوني اعتباراً من اليوم 8 أغسطس. وسيتم تسعير طراز 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت من ذاكرة القراءة فقط بسعر 1299 ريالاً سعودياً على جميع المنافذ.