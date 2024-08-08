أوبو تطرح Reno12 F 5G: اختيارك الأول لهاتف الذكاء الاصطناعي وقدراته في تصوير البورتريه مع تصميم أنيق، ومتانة مذهلة، وإمكانية اتصال منقطعة النظير

يتميز هاتف Reno12 F 5G بشاشة ذكية ذات ألون تتكيف مع اختلاف الأوضاع والظروف، وبمعدل تحديث 120 هرتز مع درجة سطوع مذهل يصل إلى 2100 شمعة بما يوفر تجارب بصرية حية ومريحة، مع ضمان الاستجابة لكل لمسة للشاشة. وتعمل ميزة Splash Touch في الشاشة على تجنب الصعوبات الناجمة عن حدوث بلل للشاشة أو الأيدي من خلال تحسين دقة النقرات والتمرير حتى في ظروف المطر أو البلل الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يوفر الهاتف حماية ذكية عالية المستوى للعين، حيث يستفيد من حلول خاصة بالمكونات والبرامج لتقليل انبعاثات الضوء الأزرق والحفاظ على درجة حرارة مثالية للشاشة طوال اليوم.