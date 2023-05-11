عمليات ترميمية وتجميلية لمريضين عانَيَا من فَقْد البصر وضمور كرة العين بـ"الخميس"

تَمكن فريق طبي بمستشفى خميس مشيط العام، بقيادة الطبيب الزائر استشاري الجراحات التقويمية والتجميلية للعيون الدكتور نايف فهد السليمان، من إجراء عمليات ترميمية وتجميلية لمحجر العين، لمريضين، في عمليتين جراحيتين منفردتين، تعدان الأوليان من نوعهما بالمستشفى.
وفي التفاصيل، راجع المريض الأول قسم العيون، وعند الكشف عليه تَبين أنه يعاني من فقدان البصر مع وجود ضمور في كرة العين اليمنى والتصاقات بين الجفن السفلي وكرة العين؛ حيث تم عمل التحاليل اللازمة.
وأُدخل المريض للعمليات، وتم تفريغ العين وزراعة كرة تعويضية، مع فك الالتصاقات بين الجفن السفلي وكرة العين، ليتمكن المريض من ارتداء العين التجميلية بعد فترة التشافي.
وفي حالة ثانية، راجع مريض آخر قسم العيون وهو يعاني من فقدانٍ تام للبصر نتيجة إصابة أدت إلى تلف وضمور للعين اليسرى؛ حيث تم عمل التحاليل اللازمة، وإدخال المريض للعمليات، وقام الفريق الطبي بتفريغ كرة العين مع زراعة كرة تعويضية، وتمت متابعة المرضى بقسم التنويم إلى أن تماثلوا للشفاء.
جدير بالذكر أن مثل هذه الحالات كانت تُحَول لاستكمال العلاج خارج المنطقة.