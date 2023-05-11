عمليات ترميمية وتجميلية لمريضين عانَيَا من فَقْد البصر وضمور كرة العين بـ"الخميس"

وفي التفاصيل، راجع المريض الأول قسم العيون، وعند الكشف عليه تَبين أنه يعاني من فقدان البصر مع وجود ضمور في كرة العين اليمنى والتصاقات بين الجفن السفلي وكرة العين؛ حيث تم عمل التحاليل اللازمة.