محليات
في أعقاب أمطار غزيرة.. طرق بني عيسى تغرق بالوحل والصخور شرق القنفذة
مطالب بتدخل "النقل" العاجل واعتماد جسور لتأمين السلامة
شهدت قرى بني عيسى شرق محافظة القنفذة، مساء أمس الجمعة، هطول أمطار غزيرة تسببت في طمر عدد من الطرق الحيوية بالصخور والوحل الطيني، ما أدى إلى إغلاقها جزئيًّا وصعوبة مرور المركبات، خاصة الصغيرة منها.
وأدى الطمر الصخري إلى إغلاق الطريق الرابط بين مركزي سبت الجارة وثلاثاء الخرم في عدة مواقع، وهو الطريق الذي يعبر وادي الجارة عبر ثلاث مزلقانات عادةً ما تطمرها السيول، مما يعزل الأهالي عن قضاء احتياجاتهم ويُشكّل خطرًا على القادمين من خارج المنطقة ممن يجهلون طبيعة الطريق.
وناشد الأهالي وزارة النقل سرعة إزالة مخلفات السيول وفتح الطريق المتضرر، إضافة إلى مطالبتهم باعتماد إنشاء جسور دائمة لضمان سلامة مرتاديه، في ظل تكرار المشهد مع كل هطول للأمطار.