في أعقاب أمطار غزيرة.. طرق بني عيسى تغرق بالوحل والصخور شرق القنفذة

وأدى الطمر الصخري إلى إغلاق الطريق الرابط بين مركزي سبت الجارة وثلاثاء الخرم في عدة مواقع، وهو الطريق الذي يعبر وادي الجارة عبر ثلاث مزلقانات عادةً ما تطمرها السيول، مما يعزل الأهالي عن قضاء احتياجاتهم ويُشكّل خطرًا على القادمين من خارج المنطقة ممن يجهلون طبيعة الطريق.