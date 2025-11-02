‎ دله الصحية ترسخ ريادتها في ملتقى الصحة العالمي 2025 بإنجازات وشراكات نوعية وتقدير دولي

‎يُذكر أن دله الصحية تقدّم خدماتها لأكثر من ثلاثة ملايين مراجع سنويًا من خلال شبكة واسعة من المستشفيات والعيادات التخصصية، بالإضافة إلى خدمات الرعاية المنزلية. وبالاعتماد على فريق متمرّس ونخبة من الأطباء المتخصصين، تعمل "دله الصحية" وفقًا لأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، وتحرص على القيم الإنسانية والمهنية التي جعلتها المرجع الأول للرعاية الصحية الموثوقة في المملكة.