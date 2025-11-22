هلال جمادى الآخرة يزين سماء المملكة والوطن العربي

ومع ابتعاد القمر عن وهج الشمس تصبح رؤيته أوضح بالعين المجردة مقارنة بالليلة الماضية على أن يزداد ارتفاعه تدريجيًا في الأيام المقبلة مع تزايد الجزء المضاء من ويمكن خلال الرصد ملاحظة ظاهرة "نور الأرض" حيث ينعكس ضوء الشمس من الأرض ليضيء الجزء غير المضاء من القمر بوهج خافت.