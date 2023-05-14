السعودية لإعادة التمويل العقاري "SRC" تحصل على تصنيفات ائتمانية عالية من "فيتش" و"موديز"

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة فابريس سوسيني، أن قرار "فيتش" و"موديز" برفع التصنيفات الائتمانية للشركة جاء ليبرهن على جهودها المستمرة في بناء أعمال مستدامة مدعومة بمحفظة عالية الجودة ومركز مالي قوي، حيث تظهر التقييمات الإيجابية الثقة في نموذج أعمال الشركة والنظام البيئي القوي الذي نعمل فيه، وذلك بدعم من المبادرات الحكومية لتنمية اقتصاد المملكة.