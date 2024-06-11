شاهد.. جهود متواصلة مع ذروة أيام تفويج ضيوف الرحمن من المدينة المنوّرة لمكة المكرّمة

تكثّف الجهات الحكومية بالمدينة المنوّرة أعمالها الميدانية لتفويج الأعداد المتبقية من ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، إلى مكة المكرّمة عبر مراكز تفويج الحافلات، وميقات ذي الحليفة على مدار الساعة، حيث يُعد اليوم الخامس من شهر ذي الحجة هو ذروة أيام التفويج.
وستشهد أعمال تفويج الحجاج بطريق الهجرة بالمدينة المنوّرة، اليوم، كثافة عالية وسط منظومة من الخدمات الأمنية والصحية، وخدمات الإرشاد والتوجيه الميداني للحافلات، للتأكّد من تيسير حركة وانتقال الحجاج إلى مكة المكرّمة بكل سهولةٍ وتنسيقٍ متكاملٍ بين جميع الجهات ذات العلاقة بأعمال الحج.
وأوضح مدير فرع النقابة العامة للسيارات بالمدينة المنوّرة مازن ثروت؛ لـ "واس"، أن النقابة استعدت مُبكراً بكوادرها وآلياتها كافة؛ لتهيئة الحافلات المُقلة لضيوف الرحمن في رحلتهم الإيمانية إلى المشاعر المُقدّسة، مُشيراً إلى تموضع الفرق الميدانية وورش الصيانة المُتنقلة على امتداد طريق الهجرة الرابط بين المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، إلى جانب المراكز المُساندة للإشراف على سهولة انتقال ضيوف الرحمن إلى مكة المكرّمة.
وبيّن "ثروت"؛ أنه تمّت تهيئة وتجهيز ما يزيد على 1700 حافلة للمغادرة من المدينة المنوّرة باتجاه مكة المكرّمة، حيث تمّ الكشف على جميع الحافلات فنياً من قِبل فريق فني متخصّص لتهيئة كُل سُبل الراحة لضيوف الرحمن.