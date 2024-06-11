شاهد.. جهود متواصلة مع ذروة أيام تفويج ضيوف الرحمن من المدينة المنوّرة لمكة المكرّمة

تكثّف الجهات الحكومية بالمدينة المنوّرة أعمالها الميدانية لتفويج الأعداد المتبقية من ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، إلى مكة المكرّمة عبر مراكز تفويج الحافلات، وميقات ذي الحليفة على مدار الساعة، حيث يُعد اليوم الخامس من شهر ذي الحجة هو ذروة أيام التفويج.