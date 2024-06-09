لليوم الثالث.. "الشؤون الإسلامية" تستقبل 683 حاجًا من 66 دولة من ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج

وبلغ عدد ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذين وصلوا إلى مقر استضافتهم في مكة المكرمة في اليوم الثالث من شهر ذي الحجة لعام 1445هـ 223 حاجًا وحاجةً من 15 دولة حول العالم، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي قدّمتها الوزارة للضيوف لكي يؤدوا مناسك الحج بيسر وسهولة.