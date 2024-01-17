"البديوي": التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون هو الهدف الأهم في المرحلة الحالية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون هو الهدف الأهم في المرحلة الحالية، وهناك تحديات تواجه هذا الهدف وتسعى دول المجلس لتجاوزها.
جاء ذلك خلال كلمته في حوار "مستقبل الخليج"، الذي أقيم على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024م، الذي أقيم أمس في مدينة دافوس كلو سترز بسويسرا، بحضور ومشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال من دول العالم المشاركين في المنتدى.
وقال "البديوي": دول مجلس التعاون حققت مؤشرات عالية في التنمية البشرية وتمتلك اقتصاديات كبيرة، تؤهلها لأن تكون في مصافّ الدول الاقتصادية العالمية.
واستعرض الأمين العام خلال كلمته عدداً من الإنجازات المرموقة والإحصائيات العالية التي حققتها منظومة مجلس التعاون على كل الجوانب، مؤكداً أنها أتت بعد توفيق الله ومن خلال توجيهات القادة المؤسسين والقادة الحاليين والعمل الجماعي للمسؤولين في دول المجلس للوصول إلى التكامل الاقتصادي، وذلك حرصاً منهم على تحقيق تطلعات شعوب دولهم نحو مستقبل أفضل.