"البديوي": التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون هو الهدف الأهم في المرحلة الحالية

واستعرض الأمين العام خلال كلمته عدداً من الإنجازات المرموقة والإحصائيات العالية التي حققتها منظومة مجلس التعاون على كل الجوانب، مؤكداً أنها أتت بعد توفيق الله ومن خلال توجيهات القادة المؤسسين والقادة الحاليين والعمل الجماعي للمسؤولين في دول المجلس للوصول إلى التكامل الاقتصادي، وذلك حرصاً منهم على تحقيق تطلعات شعوب دولهم نحو مستقبل أفضل.