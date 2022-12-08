المملكة تعلن استضافتها للاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة داعش

ويأتي إعلان المملكة تجسيدًا لدورها الفاعل كشريك إستراتيجي في التحالف الدولي، وتماشيًا مع الجهود الدولية التي تبذلها المملكة في مكافحة الكيانات الإرهابية بجميع صورها وأشكالها، ودورها في دعم التعاون الدولي لمحاربة هذه الكيانات، فيما رحب التحالف الدولي لمحاربة داعش في البيان الصادر عن الاجتماع بإعلان المملكة استضافتها الاجتماع الوزاري العام المقبل.