بتوجيهات المحافظ.. أمانة الطائف تُنفِّذ خطة العمل الصيفية لخدمة الأهالي والمصطافين

الجدير بالذكر أن أمين الطائف وقف على تهيئة المواقع السياحية في الشفا والهدا والحوية والسيل والجنوب، ووجَّه بدعمها بعدد من الخدمات؛ للتسهيل على الزوار خلال الفترة المقبلة، ومواكبة كثافة الإقبال المتوقع من أهالي المحافظة والسائحين والزوار من مختلف مناطق السعودية في الصيف.. مبينًا أن ذلك يأتي وفقًا للتوجيهات الحثيثة من محافظ الطائف، الأمير سعود بن نهار، الذي لا يألو جهدًا في تقصِّي كل ما يحتاج إليه المواطن والمحافظة، والسعي لتوفيره، مؤكدًا أن محافظة الطائف حظيت بعناية خاصة من سموه، والتنمية المتصاعدة التي يلمسها الجميع، ودأب سموه بصفة مستمرة على السؤال عن المراحل التي أُنجزت من المشروعات المخصصة للمحافظة، ومدى استفادة المواطنين منها. مشيرًا إلى أن سموه حريص على دفع عجلة التنمية السياحية في هذه المحافظة، وعلى راحة المواطنين فيها لتقديم أفضل الخدمات لهم إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، ومتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.