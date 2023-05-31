هبوط ناجح للمركبة الفضائية التي تقل رائدَي الفضاء السعوديين في المحيط الأطلسي

أعلنت الهيئة السعودية للفضاء، اليوم، نجاح مهمة رائدَي الفضاء السعوديين ريانة برناوي؛ وعلي القرني؛ بهبوط المركبة الفضائية التي تقلّهما وطاقم المهمة "Ax-2"، بعد رحلة علمية متميزة في محطة الفضاء الدولية (ISS)، حققت مساعي المملكة في الإسهام في الأبحاث العلمية التي تخدم البشرية، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدّمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميًّا، وبناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات المأهولة، فيما تعد هذه المهمة الرائدة علامة فارقة للمملكة العربية السعودية، ولحظة فخرٍ للإنجازات الوطنية والعلمية في قطاع الفضاء.