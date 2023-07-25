اعتماد نظام الفصلين الدراسيين للعام الدراسي الجديد في كلية الحرم

وافق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على ما رفعه مجلس كلية الحرم من اعتماد نظام الفصلين الدراسيين وما يحققه من تطوير المنظومة التعليمية في الحرمين الشريفين.