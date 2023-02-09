"تعليم شقراء" يدرس إعادة رسم الخريطة التعليمية والاستفادة من المباني المدرسية

عقدت إدارة التعليم بمحافظة شقراء، ممثلة في "لجنة الاستثمار الأمثل للمباني المدرسية" ورشة عمل في قاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة، برئاسة مدير التعليم بمحافظة شقراء الدكتور إبراهيم عبدالله الحسن.
حضر الاجتماع المساعد للشؤون التعليمية الدكتور عادل الزايدي والمساعد للشؤون التعليمية بنين الدكتور عبيد الحبيل والمساعد للشؤون التعليمية بنات سهام الشعلان و أعضاء اللجنة "بنين - بنات" .
وناقش المجتمعون في ورشة العمل دراسة إعادة الخريطة التعليمية والاستفادة القصوى من المباني المدرسية حسب النمو السكاني في الأحياء التابعة للإدارة التعليمية.
كما تم التطرق لإمكانية إضافة فصول دراسية للمباني المدرسية ذات الكثافة الطلابية لاسيما مدارس الطفولة المبكرة، وإمكانية نقل عدد من المدارس قليلة الكثافة داخل الأحياء إلى مدارس وأحياء أخرى .
وناقشت الورشة توفير البيئة التعليمية المميزة التي تراعي النمو السكاني في عدد من الأحياء كحي التأهيل وحي رحبة "الإسكان"، إضافة إلى الاستفادة من مشاريع المباني المدرسية المتوقع تسلمها عام ١٤٤٥ هـ.