"تعليم شقراء" يدرس إعادة رسم الخريطة التعليمية والاستفادة من المباني المدرسية

وناقشت الورشة توفير البيئة التعليمية المميزة التي تراعي النمو السكاني في عدد من الأحياء كحي التأهيل وحي رحبة "الإسكان"، إضافة إلى الاستفادة من مشاريع المباني المدرسية المتوقع تسلمها عام ١٤٤٥ هـ.