خبراء يبحثون في الرياض مستقبل العمارة والذكاء الاصطناعي

تحت رعاية صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين منطقة الرياض، تستضيف جامعة الفيصل فعاليات المؤتمر الدولي الثالث عشر للجمعية العربية للحوسبة في العمارة والفن والتصميم(ASCAAD 2025)، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر 2025.
ويُقام المؤتمر هذا العام تحت شعار: "إزالة الطابع الاستعماري من العمارة: الذكاء الاصطناعي والحوسبة ومستقبل التصميم المحلي"، حيث يهدف إلى مناقشة دور التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والتصميم الحوسبي، في إعادة ابتكار الممارسة المعمارية وتعليمها، وتعزيز الهوية المحلية في ظل التحولات العالمية.
ويجمع المؤتمر نخبة من العلماء والخبراء الدوليين في العمارة والتصميم الحوسبي، أبرزهم، البروفيسور روبرت وودبري جامعة سايمون فريزر – كندا، البروفيسور مارسيلو سبينا معهد SCI-Arc ومؤسس Patterns Design Studio ، البروفيسور وسيم جابي جامعة كارديف – المملكة المتحدة، البروفيسور نيل ليتش الولايات المتحدة، المؤسس المشارك لمبادرةDigital Futures، الدكتور فلوريان ويدمان جامعة نوتنغهام – المملكة المتحدة، الدكتور عبدالرحمن اليماني رئيس اللجنة العلمية والتنظيمية للمؤتمر، جامعة الفيصل، البروفيسور شريف عبد المحسن رئيس الجمعية العربية للحوسبة في العمارة والفن والتصميم – ASCAAD ويتضمن المؤتمر كلمات رئيسية، وورش عمل، وجلسات نقاشية. كما يتيح المؤتمر فرصاً لتعزيز التواصل الأكاديمي والمهني، ويؤكد دور جامعة الفيصل كمركز رئيسي للبحث والتعليم المعماري المتقدم في المنطقة.