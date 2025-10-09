خبراء يبحثون في الرياض مستقبل العمارة والذكاء الاصطناعي

ويجمع المؤتمر نخبة من العلماء والخبراء الدوليين في العمارة والتصميم الحوسبي، أبرزهم، البروفيسور روبرت وودبري جامعة سايمون فريزر – كندا، البروفيسور مارسيلو سبينا معهد SCI-Arc ومؤسس Patterns Design Studio ، البروفيسور وسيم جابي جامعة كارديف – المملكة المتحدة، البروفيسور نيل ليتش الولايات المتحدة، المؤسس المشارك لمبادرةDigital Futures، الدكتور فلوريان ويدمان جامعة نوتنغهام – المملكة المتحدة، الدكتور عبدالرحمن اليماني رئيس اللجنة العلمية والتنظيمية للمؤتمر، جامعة الفيصل، البروفيسور شريف عبد المحسن رئيس الجمعية العربية للحوسبة في العمارة والفن والتصميم – ASCAAD ويتضمن المؤتمر كلمات رئيسية، وورش عمل، وجلسات نقاشية. كما يتيح المؤتمر فرصاً لتعزيز التواصل الأكاديمي والمهني، ويؤكد دور جامعة الفيصل كمركز رئيسي للبحث والتعليم المعماري المتقدم في المنطقة.