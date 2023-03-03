في أجواء السلام والسكينة.. هكذا ترحّب طيور الحرم المكي بضيوف الرحمن

ويتّصف الحمام البري باللون الأزرق والذيل الأسود الأكثر انتشارًا حول العالم، وهو موجود بشكل كثيف في مكة المكرمة؛ نظرًا لتحريم صيده شرعًا في حمى مكة المكرمة؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "إن هذا البلد حرمه الله، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها". كما تتزايد أعداده بشكل مطرد عامًا بعد عام في أجواء مكة المكرمة وأحيائها وشوارعها، خاصة المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام؛ حيث يضع أعشاشه على أرفف المنازل والأبراج، ويطلق عليه أسماء مختلفة؛ منها حمام بيت الله الحرام، و"الحمام المكي"، و"حمام رب البيت"، و"حمام الحمى".