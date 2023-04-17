تغشاهم سكينة وتُرافقهم جهود.. مَشاهد إيمانية للجموع من صلاة التهجد بالحرم النبوي

وأَمّ المصلين الشيخ أحمد بن طالب بن حميد، والشيخ الدكتور عبدالمحسن بن محمد القاسم، الذي تلا دعاء القنوت؛ سائلًا الله العلي القدير أن يتقبل من المسلمين صيامهم وصالح أعمالهم، وأن يستجيب دعاءهم، ويختم لهم شهر رمضان بالرحمة والمغفرة والعتق من النار.