بولينج وألعاب إلكترونية.. ترفيه صيفي متكامل في "بوليفارد سيتي"

وتعدّ منطقة "بوليفارد رياض سيتي"، التي تقع شمال العاصمة الرياض، واحدة من أهم الوجهات السياحية؛ حيث توفر أكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة، وتضمّ: مراكز الألعاب العالمية، والمطاعم، والمقاهي، إضافةً إلى العديد من المسارح المخصصة للعروض المسرحية والغنائية.