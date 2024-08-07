بولينج وألعاب إلكترونية.. ترفيه صيفي متكامل في "بوليفارد سيتي"

تعدّ لعبة البولينج واحدة من الرياضات التي تجمع بين التنافس والمرح؛ مما يجعلها مناسبة لجميع الأعمار في صالات البولينج، يمكن للأفراد من مختلف الأعمار والمستويات الاستمتاع ببيئة ترفيهية تجمع بين التحدي والمتعة، ولا يستدعي اللاعبين الحديثين إلى خبرة سابقة.
وتقدم منطقة البولينج في "البوليفارد سيتي" العديد من الصالات والأنشطة الجانبية مثل الألعاب الإلكترونية والبلياردو؛ مما يجعلها مكانًا شاملًا للترفيه يمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية، وقضاء ساعات طويلة من المرح دون الشعور بالملل.
وتمتدّ مساحة الصالة لأكثر من 2500 متر مربع، وتحتوي منطقة لعبة "البولينج" على 16 مسارًا، نُفذت بأعلى مستويات الجودة، ووفقًا للمواصفات العالمية للعبة.
وتعدّ منطقة "بوليفارد رياض سيتي"، التي تقع شمال العاصمة الرياض، واحدة من أهم الوجهات السياحية؛ حيث توفر أكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة، وتضمّ: مراكز الألعاب العالمية، والمطاعم، والمقاهي، إضافةً إلى العديد من المسارح المخصصة للعروض المسرحية والغنائية.